Robert Kubica vervangt vrijdag Antonio Giovinazzi bij Alfa Romeo

Robert Kubica neemt komend weekend deel aan zijn eerste vrije training als reserve-coureur van Alfa Romeo tijdens de Grand Prix van Stiermarken. De Poolse coureur kruipt achter het stuur van de auto van Antonio Giovinazzi voor de sessie, nadat hij tijdens de wintertests voor het eerst met de C39-auto had gereden.

Kubica assisteert Alfa Romeo dit jaar bij de ontwikkeling van de auto, nadat hij in 2019 als fulltime coureur had gestreden met Williams en één punt scoorde tijdens een moeilijk seizoen.

Feedback verzamelen

De Pool kijkt uit om weer in actie te komen: "Ik kijk ernaar uit om dit weekend weer in actie te komen, vooral na de lange pauze die de hele wereld van de autosport heeft moeten doorstaan. Mijn doel is zoals altijd om zoveel mogelijk gegevens te verstrekken aan onze ingenieurs en hen feedback te geven vanuit de cockpit."

"Dit weekend zal voor iedereen een heel nieuwe ervaring zijn, racen op dezelfde locatie als een paar dagen geleden, dus het zal een kwestie zijn van het verfijnen van alle gegevens die we in de loop van de eerste Oostenrijkse Grand Prix hebben verzameld en het testen van de aanpassingen die we aan de auto's willen aanbrengen."

Vasseur hoopt van Kubica te leren

Sprekend over de vrije training van Kubica aankomend weekend zei teambaas Frederic Vasseur van Alfa Romeo: "Ik kijk er naar uit om Robert vrijdag in de auto te zien. Een coureur met zijn ervaring komt altijd met waardevolle feedback en hij kan ons helpen door te leren over onze auto."

"Robert was natuurlijk afgelopen weekend bij het team en hij is dus volledig op de hoogte van alles wat is besproken tijdens de technische vergaderingen en tijdens elke sessie. Het is een kans voor hem om de auto zelf te ervaren en doordat hij veel kennis in huis heeft om ons verder te helpen."

Slecht weekend, toch punten

Alfa Romeo beleefde een overwegend moeilijk weekend op de Red Bull Ring voor de eerste race van het jaar, waarbij de auto duidelijk niet mee kon qua tempo in vergelijking met de concurrentie. Giovinazzi slaagde er echter in om op de negende plaats over de streep te komen, met negen coureurs die uitvielen voordat de geblokte vlag werd gezwaaid.

Naast zijn reserve- en ontwikkelingstaken bij Alfa Romeo dit jaar, zal Kubica voor BMW racen in DTM, met volgende maand het eerste raceweekend.