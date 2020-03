Kubica verbittert: "Slechte Williams zorgde voor einde van mijn carriere in de F1"

Robert Kubica denkt dat hij nog steeds in de Formule 1 zou racen als hij vorig jaar van een betere auto had genoten. In plaats daarvan is de pool nu de nieuwe reservecoureur van Alfa Romeo en hij zal die 2020-rol combineren met een racestoel in de Duitse touringcarserie DTM.

Hij vertelde Gosc Radia Zet: "Het is mogelijk dat als ik vorig jaar een betere auto had, ik hier niet zou zitten, ik me zou voorbereiden om in Australië te racen. Bij Williams vond ik een groep mensen die weten wat ze doen, maar er waren anderen die beter werk hadden kunnen doen."

Toch dankbaar voor nieuwe kans

De 35-jarige houdt echter vol dat hij nog steeds dankbaar is dat hij na een pauze van acht jaar de kans heeft gekregen om terug te keren in de F1 om te herstellen van ernstig letsel.

"Ik denk dat ik sowieso geluk heb, omdat veel van mijn collega's met veel talent nooit in de Formule 1 zijn gekomen", zei Kubica.

Kubica wordt niet gemist

Williams-baas Claire Williams zei dat het Grove-gebaseerde team Kubica tot nu toe niet mist. "Nee. Ik ben erg blij met de line-up die we dit jaar hebben. Nicholas Latifi doet het fantastisch. Het is zijn eerste seizoen, maar hij is iets ouder dan de andere rookies en heeft geweldige ervaring in de junior-categorieën."

"Alles wat ik in hem zag toen hij onze reservecoureur was, liet zien dat hij volledig in staat was om voor ons te racen," voegde Williams eraan toe.