Kubica kan niet lachen om sprint: "Haalt het punt waar ik het meest van houd weg"

In Monza werd het sprintkwalificatie format weer uitgeprobeerd. Voor Robert Kubica was het zijn eerste kennismaking met de sprint en de Poolse Alfa Romeo-invaller is er niet bepaald een groot fan van. De enkelvoudig Grand Prix-winnaar is het liever kwijt dan rijk.

In Monza en Zandvoort mocht Kubica voor de met corona besmette Kimi Räikkönen invallen bij Alfa Romeo. Hij mocht in Monza gelijk aan de bak voor de sprintkwalificatie en dat format valt niet bepaald in de smaak bij hem. In gesprek met Motorsport-Total.com spuwt hij zijn gal: "Formule 1 draait om het meeste uit je materiaal krijgen en werken aan de kleinste details. Maar als je een format introduceert waar de auto na een uurtje rijden al bevroren wordt. En dat terwijl je er nog twee dagen mee moet rijden. Je haalt het gene waar ik het meest van houd weg uit de sport."

In Sotsji hoeft de Pool in ieder geval niet in de Alfa Romeo te kruipen. Räikkönen is weer herstelt van zijn positieve coronatest. Kubica moet hopen dat er niets gebeurd met een van de Alfa-coureurs in Brazilië want daar zal er weer een sprintkwalificatie plaats vinden.