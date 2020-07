Robert Kubica neemt deel aan vrije training in Hongarije

Robert Kubica zal opnieuw achter het stuur van de C39 stappen terwijl hij de auto van Kimi Räikkönen overneemt tijdens FP1 tijdens de Hongaarse Grand Prix. De reservecoureur van Alfa Romeo mag na zijn optreden in Oostenrijk voor de tweede keer dit seizoen in actie komen.

De drukte die zijn terugkeer naar de Formule 1 tijdens een test op de Hungaroring in 2017 met zich mee bracht zal er helaas niet zijn vanwege de beperkingen die worden opgelegd door het coronavirus. Desondanks krijgt hij de steun van alle fans, vanuit Polen en daarbuiten.

Kubica moet de wagen gaan ontwikkelen

Na bijgedragen te hebben aan de inspanningen van het team in het tweede Oostenrijkse weekend, zal Kubica opnieuw worden gevraagd om zijn feedback en expertise te geven terwijl het team de C39 wil ontwikkelen, voordat Räikkönen terugkeert in de auto voor de tweede vrije training en de rest van het weekend.

Robert Kubica is blij met zijn volgende kans: "Het rijden met een van deze auto's is altijd een ongelooflijk gevoel en daarom kan ik niet wachten op vrijdag. Emoties terzijde, we kunnen niet vergeten hoe cruciaal de ontwikkeling van de auto is, vooral in dit gecomprimeerde seizoen van 2020. Het team heeft gegevens en feedback nodig en daarvoor moet ik zoveel mogelijk waardevolle informatie verstrekken. We hebben de vorige keer een productief weekend gehad en mijn doel is om het team te helpen een nieuwe stap voorwaarts te maken hier in Hongarije."

Frédéric Vasseur, teambaas Alfa Romeo Racing: "Het snel en effectief ontwikkelen van de C39 zal een van de belangrijkste aspecten zijn van de strijd in het middenveld en Robert is één van de grootste troeven van het team. Hij heeft vorige week in Oostenrijk uitstekend werk verricht en ik ben blij hem weer in de auto te hebben. De gegevens die hij aan onze engineers heeft verstrekt zijn al waardevol gebleken, maar er is nog veel werk aan de winkel en het hebben van drie geweldige coureurs om informatie van te ontvangen is een groot voordeel."