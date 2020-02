Foto's: Eerste beelden van Alfa Romeo in camouflagekleuren tijdens shakedown

De presentatie van de Alfa Romeo C39 volgt pas op de eerste dag van de eerste week van de wintertests, maar de eerste beelden van de nieuwe bolide zijn nu al naar buiten gekomen. De bolide raast momenteel over Fiorano.

Net als in 2019 heeft Alfa Romeo ervoor gekozen om de shakedown van de nieuwe bolide op Valentijnsdag te verrichten en wederom is Fiorano, het officiële testcircuit van Ferrari, de plaats van handeling. Net als een jaar geleden zit Kimi Raikkonen achter het stuur van de auto tijdens de filmdag, die dus tevens dienst doet als shakedown van de C39.

Kleur bekennen doet Alfa Romeo Racing vooralsnog niet, want in lijn met 2019 heeft het team gekozen voor een speciale kleurstelling voor de dag van de liefde. De auto is donkergrijs, met een hartvormig logo van Alfa Romeo op de motorkap. Op de sidepods, die een slankere vorm hebben dan afgelopen jaar, staat het logo van nieuwe titelsponsor PKN Orlen. Die maakte met Robert Kubica, de nieuwe reservecoureur van het team, de overstap naar Alfa.

De concepten die het Italiaans-Zwitserse team in 2020 gebruikt, komen grotendeels overeen met de concepten van 2019. Daaruit kan gesteld worden dat de bolide, die dit jaar wederom door Raikkonen en Antonio Giovinazzi bestuurd wordt, een doorontwikkeling is van de C38. Er is gekozen voor een extreem outwash-principe bij de voorvleugel, terwijl ook de luchtinlaat boven de cockpit weer in tweeën gesplitst is.