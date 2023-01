Alfa Romeo nog steeds zoekende naar nieuwe teambaas

Robert Kubica en zijn Poolse sponsor Orlen gaan mogelijk vertrekken bij Alfa Romeo. De prominente steun van de Poolse oliemaatschappij Orlen aan het door Sauber gerunde team is nauw afgestemd op de naamgevende partner van de outfit, Alfa Romeo.

Maar Alfa Romeo verlaat Sauber eind 2023, voorafgaand aan de overname door het Zwitserse team, en werkt samen met de Volkswagen-autofabrikant Audi. Kubica is de testrijder van het team en gaf onlangs toe dat zijn rol in het team mogelijk geen vervolg krijgt. De Pool: "Het hangt af van Orlen en wat ze daarna willen doen. Maar het zal geen verrassing zijn als ik geen plaats meer krijg als officiële coureur in de Formule 1."

Ondertussen meldt de bekende ervaren Zwitserse F1-journalist Roger Benoit ook dat Alfa Romeo druk bezig is met haar vertrek eind 2023 en de vervanger van Frederic Vasseur als teambaas nog steeds niet heeft aangekondigd.

Voormalig McLaren-baas Andreas Seidl is nu aan de slag als Sauber's nieuwe Group CEO, maar hij zal niet de teambaas zijn. In de pagina's van de Zwitserse krant Blick citeerde Benoit Seidl als volgt: "Helaas zul je geduld moeten hebben met de aankondiging van de nieuwe teambaas."