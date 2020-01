Alfa Romeo haalt Kubica binnen als reserve en krijgt nieuwe co-titelsponsor

Robert Kubica blijft ondanks zijn vertrek bij Williams gewoon actief in de Formule 1-paddock. De enkelvoudig Grand Prix-winnaar gaat aan de slag bij Alfa Romeo als reservecoureur en neemt bovendien PKN Orlen mee als nieuwe co-titelsponsor van het team.

Kubica keerde in 2019 terug op de grid van de Formule 1, nadat hij acht jaar uit de roulatie was. Dat was het gevolg van de zware blessures die hij opliep bij zijn rally-ongeluk begin 2011. Bij Williams lukte het hem echter niet om een onuitwisbare indruk te maken: de FW42 was duidelijk de langzaamste auto van het veld en bovendien dolf Kubica vaker wel dan niet het onderspit ten opzichte van teamgenoot George Russell.

Het was al duidelijk dat Kubica zijn plekje bij Williams zou gaan afstaan en ook dat hij graag bij de Formule 1 betrokken zou willen blijven. Dat is dus gelukt, want de Pool is in 2020 de officiële reservecoureur van Alfa Romeo. Daarmee keert Kubica terug bij het team waarmee hij in 2006 zijn Formule 1-debuut maakte en in 2008 zijn enige overwinning in de sport scoorde.

"Ik ben erg blij dat ik dit nieuwe hoofdstuk in mijn carrière start met de overstap naar Alfa Romeo", vertelde Kubica. "Dit team heeft een speciaal plekje in mijn hart en ik kijk ernaar uit om een aantal gezichten uit mijn vorige periode weer te zien. De tijd en omstandigheden zijn natuurlijk anders, maar ik weet zeker dat ik dezelfde vastberadenheid en honger naar succes zal vinden."

Kubica komt niet alleen naar Alfa Romeo. Al jarenlang wordt hij financieel gesteund door de Poolse oliegigant PKN Orlen en dat zal in 2020 niet anders zijn. Het bedrijf zal zelfs co-titelsponsor worden van het Zwitserse team, dat onder de naam Alfa Romeo Racing ORLEN mee zal doen aan de Grands Prix in 2020.