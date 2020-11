Kubica: "Ik ben volgend jaar niet op F1-grid te vinden"

Robert Kubica zegt dat hij zeker niet zal terugkeren naar de Formule 1 als coureur in 2021. De Pool is dit jaar in zijn hoedanigheid van reservecoureur van Alfa Romeo op de circuits te vinden, nadat zijn sponsor Orlen dit jaar van Williams naar het Italiaanse team was overgestapt.

Alfa Romeo houdt Kimi Raikkonen en Antonio Giovinazzi in de racestoeltjes voor 2021, terwijl de aanhoudende rol van Kubica onduidelijk blijft. Echter, DTM-coureur Kubica vertelde Eleven Sports op Imola: "De situatie voor mij is vrij duidelijk. Ik zal zeker volgend jaar niet op de grid staan."

"De volgende maand zal belangrijk voor me zijn in termen van wat ik wil doen. Ik heb mijn voorkeuren en prioriteiten en ik moet zien wat er mogelijk is, maar ik zal zeker zal niet racen in de Formule 1."

Kubica steunde de beslissing van Alfa Romeo om volgend jaar zijn coureurs te behouden op basis van het feit dat: "Continuïteit erg belangrijk is voor het team. De keuze voor de coureurs van het team is hier geen probleem, de focus moet op andere dingen liggen."