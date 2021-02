Alfa Romeo laat shakedown C41 vrijdag over aan Robert Kubica

Robert Kubica neemt morgen de shakedown van de nieuwe Alfa Romeo C41 voor zijn rekening. De test- en reserverijder kruipt vrijdag in de nieuwe bolide voor een filmdag op het Circuit de Catalunya nabij Barcelona, meldt de Italiaanse journalist Giuliano Duchessa.

Alfa Romeo presenteerde de C41 afgelopen maandag (22 februari) in de Poolse stad Warschau. Met Orlen als belangrijke sponsor is Polen sowieso goed vertegenwoordigd bij de renstal. Waarschijnlijk ligt dat ook ten grondslag aan het feit dat Kubica - van Poolse komaf - als eerste met de nieuwe auto in actie komt.

Reguliere coureurs Kimi Raikkonen en Antonio Giovinazzi moeten nog iets langer geduld betrachten. Een filmdag op het Circuit de Catalunya komt neer op ongeveer 21 rondjes, aangezien de Formule 1-teams tijdens zo'n dag maximaal 100 kilometer op speciaal daarvoor bestemde banden mogen rijden.