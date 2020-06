Mika Salo denkt dat coronacrisis einde carriere Raikkonen kan betekenen

De coronacrisis zou er zomaar voor kunnen zorgen dat Kimi Raikkonen dichter bij zijn pensioen zit dan vooraf gedacht. Dat denkt voormalig F1-coureur Mika Salo. Zoals blijkt uit de social media accounts van de wereldkampioen van 2007, heeft Raikkonen genoten van de lange pauze van de Formule 1.

Tegenover MTV zegt Salo hierover: "Het is moeilijk te zeggen hoe Kimi heeft gereageerd op deze lange vakantie. De boodschap was misschien dat vakantie leuk is en racen niet meer zo interessant is. Iedereen hoopt dat Kimi doorgaat, maar we weten allemaal dat het aan hem ligt."

Sinds hij eind 2018 Ferrari verliet, rijdt de 40-jarige Raikkonen voor Alfa Romeo - voorheen bekend als Sauber, waar hij in 2001 zijn carrière begon.

Niet elke race in de punten

Het Italiaanse team is dan nog steeds hetzelfde qua inhoud, veel is er niet veranderd. Daarom zegt Salo: "Dit is geen gemakkelijke plek voor Kimi. Hoewel de naam is veranderd, hebben ze nog steeds dezelfde staf en dezelfde problemen. Kimi zal niet eens in elke race voor punten kunnen gaan."

Als Raikkonen eind 2020 stopt, is een favoriet om hem te vervangen de nieuwe teamgenoot en reservecoureur Robert Kubica. De Pool zei tegen Info Plock TV: "Ik ben niet de enige coureur die graag zijn plaats inneemt. Daarom kan ik daar nu geen antwoord op geven."