Van der Garde: "Raikkonen is te oud en moet plaatsmaken voor jong talent"

Voormalig Caterham Formule 1-coureur Giedo van der Garde zegt dat hij niet zeker weet of de enige rookie in 2020, Nicholas Latifi, goed genoeg is voor de Formule 1. Nicholas Latifi zal uitkomen voor Williams, naast hem zal George Russell rijden. Williams kende voorgaande seizoenen geen beste periode, maar hoopt met Russell en Latifi het tij te keren. Tevens vindt hij dat Raikkonen te oud is voor de Formule 1.

De Nederlander, die in het 2013-seizzoen voor Caterham racete, vertelde de Formule 1: "Ik denk niet dat Latifi goed genoeg is en het echt heel moeilijk zal hebben met Russell. Ik zie Russell alleen maar naar boven gaan, omdat hij een groot talent is, wat hij in de Formule 3 en Formule 2 heeft bewezen. Latifi zit nu in de Formule 1, maar we weten ook dat hij veel geld meebrengt dat Williams nodig heeft om te overleven."

Williams kampte na het vertrek van Robert Kubica en Orlen met geldnood. De 24-jairge Latifi zal met zijn geld het gat moeten opvullen. Latifi, de reservecoureur van Williams in het 2019-seizoen, is de zoon van de Canadese miljardair Michael Latifi, die ook 10 procent aandelen van McLaren bezit.

Van der Garde zei: "Ik ben niet echt onder de indruk van Latifi als coureur."

Raikkonen te oud

De Canadees die onder Amerikaanse licentie gaat rijden is de enige rookie op het 2020-grid, dus van der Garde spoort de oudste coureur van de Formule 1, de 40-jarige Kimi Raikkonen, aan om plaats te maken voor opkomend talent. Veel mensen zijn van mening dat de jonge coureurs de sport hebben verbeterd. "Ik denk dat Raikkonen plaats moet maken voor jong talent", vertelde hij aan RTL GP magazine. "Ik hoop dat hij op een dag snel zal stoppen."