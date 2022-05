Kubica rijdt eerste vrije training voor Alfa Romeo

Morgen beginnen de heren coureurs aan de eerste vrije trainingen op het circuit van Barcelona. Veel teams brengen updates mee naar het Spaanse circuit en men zal die nieuwe snufjes morgen voor het eerst aan de tand voeren. Meerdere teams doen dat met rookies en reserves in de auto.

Het team van Alfa Romeo maakte vandaag namelijk bekend dat Robert Kubica in actie zal komen in de eerste vrije training. De Poolse reservecoureur zal het stuur overnemen van Guanyu Zhou. Kubica is de derde reserve die de eerste training zal rijden. Eerder maakte Williams al bekend dat Nyck de Vries in actie zal komen, Jüri Vips zal achter het stuur kruipen van de Red Bull.

In tegenstelling tot Vips en de Vries is Kubica geen rookie. De Pool was van 2006 tot 2010 actief in de Formule 1. Een ernstig rallyongeluk zorgde ervoor dat hij daarna zijn Formule 1-dromen uit zijn hoofd moest zetten. In 2019 keerde hij terug in de Formule 1 bij Williams om daarna reservecoureur te worden bij Alfa Romeo. In die hoedanigheid verving hij vorig seizoen Kimi Räikkönen in Zandvoort en Monza. Tevens reed hij dit seizoen al tijdens de wintertest voor het Zwitserse team.