Robert Kubica irriteert zich aan constante kritiek op F1

Alfa Romeo-reservecoureur Robert Kubica zegt dat de constante kritiek op de voorspelbaarheid van de F1 ongegrond is, en dringt erop aan dat de sport zijn subtiliteiten beter uitlegt aan fans. Met zeven overwinningen in negen races is Mercedes goed op weg om zijn zevende wereldtitel bij constructeurs te veroveren, terwijl stercoureur Lewis Hamilton dichter bij het record van Michael Schumacher van zeven wereldkampioenschappen komt.

Maar het succes van Mercedes en Hamilton door de jaren heen heeft geleid tot een gevoel van voorspelbaarheid bij de leden van de sport en F1-fans. Er wordt daarom al langer geroepen om veranderingen door te voeren in de F1 en zijn regelgeving te herzien in een poging om het speelveld gelijk te maken. Die verandering zou in 2022 moeten komen met de nieuwe reglementen en de 18-inch banden.

Dominantie in F1

Robert Kubica is de kritiek op de dominantie van Mercedes beu. Hij is ook klaar met de kritiek die er van de coureurs is op het Duitse team. Tegen Speedweek zei de Pool: "Waar gaat deze kritiek op de Formule 1 over. In de koningsklasse waren er altijd periodes van dominantie. Maar als coureurs zoiets zeggen, zien ze de situatie alleen vanuit hun perspectief."

"We zien geweldige gevechten met fascinerende racestrategieën in het middenveld. Natuurlijk kan het aan de top eentonig zijn. Het is normaal dat meer coureurs meedoen en dat de fans nog betere races willen ervaren. Maar je moet begrijpen hoe deze sport werkt."

Kubica is van mening dat de vertegenwoordigers van de sport de meer interessante of fascinerende aspecten van F1 moeten benadrukken. Kubica zegt hierover: "Als we kleinere verschillen tussen de teams hebben, zouden de races automatisch interessanter zijn. Maar het gaat niet alleen om het aantal inhaalmanoeuvres. Als we er te veel van hebben, dan wordt het willekeurig en is het niet langer interessant."

"We hebben races waar strategie spanning creëert. Dat moet je gewoon aan het publiek kunnen uitleggen. Om de fascinatie te delen, moeten fans de subtiliteiten begrijpen, en het is aan ons allemaal om dit begrip van het publiek te promoten."