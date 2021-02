Foto: Robert Kubica verricht shakedown van Alfa Romeo C41

Alfa Romeo Racing is momenteel in Spanje, in de buurt van Barcelona om precies te zijn. Daar werkt de renstal een filmdag met de nieuwe C41 af op het Circuit de Catalunya. Test- en reserverijder Robert Kubica heeft de shakedown van de bolide voor komend seizoen voor zijn rekening genomen. Bovenstaande foto is vooralsnog de enige foto die Alfa Romeo heeft gedeeld van de C41 in actie. Zodra het team meer foto's vrijgeeft zullen wij die toevoegen aan het foto-album.