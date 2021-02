Kleuren wit en rood wisselen van plek bij Alfa Romeo-auto voor 2021

Alfa Romeo heeft in Warschau de wagen voor het komende Formule 1-seizoen gepresenteerd, de C41. De renstal gooit het qua livery over een andere boeg dan de voorgaande jaren. Het wit en diepe rood vormen nog steeds de basiskleuren, maar dan wel net even anders. De bovenste helft is wit met rode letters en logo's en de onderste helft precies omgekeerd, terwijl dat de voorbije seizoenen juist andersom was.

Met deze bolide hoopt de renstal in 2021 weer de aansluiting te vinden bij het middenveld, aangezien ze vorig jaar vooral in de achterhoede bivakkeerden. De line-up bestaat weer uit Kimi Raikkonen en Antonio Giovinazzi, aangevuld door test- en reservecoureur Robert Kubica. Teambaas Frederic Vasseur wilde geen specifieke doelstelling formuleren. "We hebben een lange weg te gaan, maar uiteindelijk is ons doel om terug te keren aan de voorkant van de middenmoot. We moeten ons simpelweg blijven verbeteren, dat is onze motivatie. We hopen dit jaar het gat naar het middenveld te dichten."

Alfa Romeo maakte er een mooie show van. In tegenstelling tot McLaren (waar de nieuwe auto ontbrak bij de presentatie) en AlphaTauri (met een vooraf opgenomen filmpje) koos Alfa Romeo voor een echte onthulling, in een theater in de Poolse stad Warschau. Met pianisten en danseressen in de teamkleuren op het podium en een gelikte lichtshow werd de nieuwe C41 getoond aan de wereld.