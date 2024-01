Kubica trots op Ferrari-kans: "Was een open wond"

Robert Kubica wordt gezien als een coureur die nooit het maximale uit zijn Formule 1-loopbaan heeft gehaald. Door zijn zware rallyongeval kwam zijn loopbaan tot stilstand en kon hij nooit zijn grote droom verwezenlijken. Nu gaat hij dat toch doen, maar dan op een andere manier.

Kubica droomde er altijd van om in de Formule 1 te racen voor het team van Ferrari. Hij zou zelfs al een voorcontract op zak hebben, maar zijn rallyongeval in 2011 gooide roet in het eten. Hij raakte hierbij zwaargewond en tot de dag van vandaag ondervindt hij daar nog steeds de gevolgen van. Nu mag hij toch voor Ferrari gaan racen, want hij bestuurt aankomend seizoen de derde Hypercar van het merk in het World Endurance Championship.

Kubica is extreem trots op het feit dat hij nu toch voor Ferrari mag gaan rijden. De Poolse coureur deelt zijn verhaal met de Italiaanse krant La Gazzetta dello Sport: "Ik denk dat het rijden voor Ferrari iets compleet anders is dan rijden voor een ander merk. In het verleden heb ik vaak naar Ferrari gekeken. Als Formule 1-coureur had ik twee doelen: wereldkampioen worden en in het rood van Ferrari rijden. Het gebeurde uiteindelijk niet omdat het leven mij een ander scenario schonk. Ik geef eerlijk toe dat het een open wond was. Deze kans is nu een geweldige uitdaging."