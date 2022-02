Alfa Romeo-coureurs schitteren als zonnebrilmodellen

Alfa Rome sloot deze week een sponsordeal met een zonnebrillenmerk. De Zwitserse renstal wil aankomend seizoen een stapje hogerop zetten en een nieuwe sponsordeal is dan natuurlijk altijd welkom. Men besloot dan ook coureurs Guanyu Zhou, Valtteri Bottas en reservecoureur Robert Kubica in te zetten voor een promo.

De drie heren moesten poseren met hun nieuwe getinte glazen. Het was de één van de eerste keren dat Bottas in Alfa Romeo kleuren verscheen, gisteren reed hij ook een shakedown in de nieuwe wagen. De zonnebrilencampagne zorgde in ieder geval voor de nodige lachbuien. De heren coureurs zien eruit als een soort boyband en de fans reageren dan ook enthousiast. De kans is groot dat de foto's tijdens het aankomende seizoen terugkeren in internetmemes.