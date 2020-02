Testupdate: Kubica rijdt snelste tijd voor Gasly en Albon

Robert Kubica heeft in de Alfa Romeo de ochtendsessie als snelste afgesloten. Op de vierde dag van het wintertesten in Barcelona reed de Pool een 1:16.942 waarmee hij 6 tienden sneller was dan Pierry Gasly en Alexander Albon.

Beide Red Bull-coureurs hadden problemen met hun wagen. Opvallend was dat ze tegelijkertijd binnen stonden en ook vrijwel op een identiek tijdstip weer gingen rijden. Volgens de woordvoerders van de teams had dit echter niets te maken met de Honda-motor, ondanks dat er aan de achterkant van beide wagens werd gewerkt.

Extra rondjes Ferrari

Nadat de finishvlag was gezwaaid voor de ochtendsessie bleef Sebastian Vettel op het circuit. Navraag leert ons dat Ferrari in samenwerking met de FIA de rode vlag-situatie en safety car procedures aan het testen was. De rondjes werden niet geteld maar hierdoor reed Vettel 5 rondjes extra.

Max Verstappen in de RB16

We gaan op onderzoek uit of Max Verstappen vanmiddag daadwerkelijk in actie komt. Doordat Alexander Albon zo weinig tijd kreeg om in de RB16 te rijden wordt zijn testdag mogelijk verlengd waardoor Verstappen, die vanmiddag zou gaan testen, niet in actie komt.