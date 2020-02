Kubica: "Afgelopen seizoen reed ik in een rijdende chicane"

Robert Kubica heeft nogmaals een sneer uitgedeeld aan voormalig werkgever Williams. De huidige reservecoureur van Alfa Romeo voelde zich bij tijd en wijlen een rijdende chicane gedurende het seizoen 2019.

Williams kende een rampzalig 2019, waarbij de FW42 qua snelheid fors tekortschoot ten opzichte van de concurrentie. Het Britse team scoorde slechts één punt, dat Kubica behaalde in Duitsland. Daar was wel een tijdstraf voor beide Alfa Romeo-coureurs voor nodig. Een competitief seizoen kon Kubica echter niet draaien en hij had dan ook het gevoel vooral in de weg te rijden.

"Ik had het gevoel dat ik in een rijdende chicane zat", vertelde de Pool tegenover Przeglad Sportowy. "Je probeert zo efficiënt mogelijk aan de kant te gaan en niet teveel tijd te verliezen, maar daarna besef je dat het praktisch niets uitmaakt of je één seconde of anderhalve seconde verliest."

Volgens Kubica geldt hetzelfde bij de starts van de race: is het in die situatie zinvol om risico's te nemen? "Je probeert risico's te nemen en een aantal coureurs in te halen in de eerste ronde, maar je vraagt je af of dat het waard is. Binnen een paar bochten pakken ze je weer terug. Alles is mogelijk, maar ik besef me dat ik in de toekomst misschien niet meer terugkeer op de grid."