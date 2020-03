Robert Kubica: "Niet geld maar gezondheid is het belangrijkste"

Robert Kubica heeft er bij de Formule 1-fans op aangedrongen om tijdens de ongekende wereldwijde pandemie van het coronavirus voorzichtigheid te betrachten.

Tegenover Przeglad Sportowy zei de Pool zich zorgen te maken en hij ziet dingen gebeuren waar hij iets over kwijt wil: "Vandaag de dag richten veel mensen zich op werk en het verdienen van geld, maar nu is gezondheid het belangrijkste. Zonder dat gaat al het andere naar de achtergrond."

"Ik dring er bij ons op aan om onze krachten te bundelen in de hoop deze onzichtbare rivaal te verslaan", voegde Kubica, die bijna stierf in een rally crash in 2011, eraan toe.

Blijf thuis

De 35-jarige coureur roept op om thuis te blijven en niet samen te scholen met andere mensen: "Het is een moeilijk gevecht, maar als we samenwerken, kunnen we winnen. Het belangrijkste is nu om onze grootste rivaal te bestrijden. Niet op de baan, maar met deze onzichtbare rivaal is dat zeer gevaarlijk. Dus wees alsjeblieft voorzichtig. Blijf thuis als het mogelijk is. Beperk het samenzijn met andere mensen. Beperk je activiteiten buitenshuis en blijf gewoon thuis."

"Ik weet dat dat soms moeilijk is, maar als we dat niet doen, is er een groot risico dat we dit gevecht verlengen en het lang kan gaan duren. Maar als we het winnen, zullen we in staat zijn om terug te keren naar onze routines, het racen en ons dagelijks leven. Dan zullen we die dingen ook weer meer waarderen", voegde de testcoureur van Alfa Romeo eraan toe.