Kubica hoopt ooit op een dag terug te keren in de Formule 1

In Zandvoort mocht Robert Kubica ineens weer opdraven bij Alfa Romeo. De Pool moest snel weer in de auto springen nadat Kimi Räikkönen positief testte op corona. Ook in Monza mocht de ervaren Kubica weer achter het stuur kruipen en dat smaakte naar meer.

De Pool zou graag nog wel wat Formule 1-races willen rijden. In gesprek met Motorsport-total.com deelt hij zijn wensen: "Ik heb geleerd dat alles van de ene op de andere dag kan veranderen. Dat is waarom ik zeg nooit nooit zeg. Maar realistischer gezien zijn er andere coureurs die meer kans maken dan ik."

Kubica heeft dan ook geen heldere plannen voor de aankomende jaren: "Ik heb geen idee wat de toekomst voor mij in petto heeft. Ik denk dat veel mensen niet begrijpen hoe moeilijk het is om terug te komen in de Formule 1. Mijn ervaring hielp me om rustig te blijven en stapje voor stapje te werken aan mijn terugkeer."