Kubica: "Roekeloos imago van Max Verstappen onterecht"

Alfa Romeo-coureur Robert Kubica is het niet eens met een ieder die de manier van rijden van Red Bull Racing-collega Max Verstappen als roekeloos omschrijft. De Nederlander krijgt wel eens kritiek vanwege zijn agressieve rijstijl, maar dat is volgens Kubica onterecht.

De Pool vertrouwde Autosprint toe: "Ik ben het oneens met de kritiek die Max ten deel valt voor zijn zogenaamde roekeloosheid. Hij is slimmer dan iedereen denkt en op alle vlakken een uitstekende coureur. Max zou zonder problemen ooit wereldkampioen moeten worden."

Het verbaasde Kubica niet dat een andere talentvolle jongeling in de persoon van Charles Leclerc in 2019 in zijn eerste jaar bij Ferrari kon uitblinken. "Leclerc won bijna zijn tweede race voor Ferrari, dat zegt voor mij genoeg. Degenen die versteld staan door zijn talent begrijpen er weinig van. Het was van tevoren al duidelijk dat Vettel het vuur na aan de schenen zou leggen, maar Sebastian was ook in staat om daar weer op te reageren."