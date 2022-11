Abu Dhabi-training was waarschijnlijk laatste F1-kunstje Kubica

Afgelopen Grand Prix-weekend kwamen er veel rookies in actie tijdens de vrije trainingen. Het team van Alfa Romeo koos in Abu Dhabi ook voor een andere coureur, men koos namelijk voor de ervaren Robert Kubica. Het kan zomaar zo zijn dat dit de laatste keer was dat Kubica plaatsnam in een Formule 1-wagen.

De ervaren Kubica fungeerde dit seizoen als reserve van het team van Alfa Romeo. De Poolse coureur mocht in die hoedanigheid ook een aantal vrije trainingen rijden, waaronder dus op het Yas Marina Circuit in Abu Dhabi. Kubica vervulde vorig seizoen dezelfde rol en mocht toen zelfs twee races invallen vanwege een coronabesmetting van Kimi Räikkönen.

Zijn training in Abu Dhabi kan zomaar zijn laatste sessie in de Formule 1 zijn geweest. Tegenover de internationale media geeft hij dat eerlijk toe: "De enige reden dat ik hier nog steeds ben is dat ik soms mag rijden als reserve, dit weekend eindigde dat waarschijnlijk. Je hebt onze sponsor van Alfa Romeo, Orlen. We moeten eerst beslissen wat ze willen en daarna ga ik waarschijnlijk in gesprek met alle partijen. Wat er ook uitkomt, al is het met een ander team, ik wil betrokken en bruikbaar zijn. Ik wil er niet zijn als ik niets kan betekenen."