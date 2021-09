Robert Kubica: "Als je zo'n belletje krijgt weet je dat je team je nodig heeft"

Ineens mocht hij vanmiddag in de Alfa Romeo klimmen: Robert Kubica. De Pool moest snel invallen aangezien Kimi Räikkönen vanochtend positief testte op corona. Kubica deed het prima en wist met minimale voorbereiding zich als 18e te kwalificeren.

De Pool kijkt terug op een bewogen dag. Geciteerd door Motorsportweek kijkt hij terug: "Ik werd vanochtend wakker en ik wist niet dat er iets gaande was, ik hoorde de telefoon van mijn kamer af gaan alleen dacht ik dat het bij de buren was. Ik checkte mijn telefoon en zag dat ik een aantal oproepen van Fred (Vasseur) had gemist. Eerst dacht ik dat ik positief was, ik kwam pas donderdagavond aan. Ik checkte mijn test en ik was negatief. Op hetzelfde moment belde ik Fred en als je zo'n belletje krijgt weet je dat het team je nodig heeft."

Kubica kijkt met een redelijk gevoel terug op zijn kwalificatie rondjes: "De laatste keer dat ik aan een kwalificatie meedeed was vorig jaar in de DTM, dus ik heb dit jaar aan nog geen enkele kwalificatie meegedaan. De laatste run was heel zonde omdat ik het gevoel had dat ik me kon verbeteren en ik keek naar voren. Maar ik had heel erg veel verkeer in de out lap op een lage snelheid." Toch kan de Pool trots zijn, hij hield beide Haases achter zich en zat niet bijster ver van Vettel af.