Kimi Raikkonen ook komend weekend nog in isolatie vanwege covidbesmetting: "Hopelijk is Kimi snel terug in de cockpit"

Kimi Räikkönen zal ook komend weekend niet in actie komen in Monza tijdens de Italiaanse Grand Prix. De Finse coureur leeft in isolatie sinds hij positief testte op corona tijdens de Nederlandse Grand Prix. Hij zal twee negatieve coronatests moeten krijgen om weer te mogen racen.

Robert Kubica wordt wederom zijn vervanger. Kubica stuurde tijdens de Grand Prix van Nederland op Zandvoort de Alfa Romeo naar de vijftiende plaats, teamgenoot Antonio Giorvinazzi startte binnen de top tien, maar finishte uiteindelijk als veertiende.

Robert Kubica zegt: "Ik hoop dat hij volledig herstelt en terug kan keren naar de cockpit. Ik kijk ernaar uit om te racen in Monza, dat is een geweldig circuit en ik claimde daar ooit mijn eerste podium in 2006. Anders dan bij Zandvoort ken ik dit circuit juist wel en dat zal mij helpen, zeker omdat we een training minder hebben vanwege de Sprint Kwalificatie met een andere opbouw van het weekend. Ik ben blij met wat ik in Holland heb gedaan en ik kan niet wachten om het team nogmaals uit de brand te helpen in Monza."

Robert Kubica gaf eerder al aan dat het een zwaar weekend voor hem zal worden als hij Räikkönen ook op Monza zal vervangen vanwege het gewijzigde schema rondom de sprintrace. De andere opbouw en het nieuwe format leiden er toe dat er op vrijdag een trainingssessie minder is voordat er wordt gekwalificeerd.

Robert Kubica sprong last minute in de Alfa Romeo in Zandvoort. Hij is de officiële test- en reservecoureur van het team. Kubica maakte eerder een vreselijk rallyongeluk mee waardoor hij niet meer de volledige kracht in beide armen heeft. Hij verwacht dan ook een zwaar weekend in Italië. Het wordt voor Robert Kubica zijn 99ste Grand Prix. Kimi Raikkonen is bezig aan zijn laatste seizoen in de Formule 1.