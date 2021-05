Robert Kubica: "Ik word al wat ouder, maar ik kan het nog steeds"

Robert Kubica heeft weer eens aan de Formule 1 mogen proeven. Afgelopen vrijdag nam hij voor het eerst in zes maanden tijd plaats in de auto van Alfa Romeo voor de eerste vrije training voor de Spaanse Grand Prix. Daar voegde de Pool deze week twee volwaardige testdagen met de nieuwe 18 inch-banden van Pirelli op het circuit van Barcelona aan toe.

Hij was wat roestig, maar Kubica is het rijden zeker nog niet verleerd. "Die test was vrij druk, zeer productief ook. Het is altijd interessant om nieuwe dingen uit te proberen en de banden zijn zeer belangrijk in de autosport in het algemeen en in de Formule 1 in het bijzonder. Dit was de eerste kennismaking voor ons team met de nieuwe 18 inch-banden."

"We hebben veel kilometers gemaakt en veel ronden afgelegd, waardoor we een hoop data hebben verzameld. Onze bandenafdeling kan aan de slag om alle informatie uit te pluizen en te analyseren, om aan de hand daarvan conclusies te trekken."

"Het was productief, maar het was ook zwaar. Ik heb een half jaar niet in een Formule 1-wagen gereden, afgezien van vrijdag dan. Om dan twee volle dagen te testen op een moeilijk en fysiek veeleisend circuit als Barcelona… Ik word al wat ouder, dus het is des te mooier om bevestiging te zien dat ik het nog steeds in me heb", besluit de 36-jarige Pool.