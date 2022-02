Precies 11 jaar geleden: Kubica's carrière overhoop door rallycrash

De zeer talentvolle Robert Kubica had in de Fomule 1-toekomst een gouden toekomst voor de boeg. Dat werd overhoop gegooid na een verschrikkelijk ongeval tijdens de Rally van Andorra op 6 februari 2011. De Pool overleefde het ongeluk wonderwel, maar moest zijn carrière op een zeer laag pitje zetten door ernstige blessures als gevolg van de zware klapper.

Engeltje op zijn schouder

De impact op hoge snelheid splitte de barrière en dat doorboorde - door de cockpit heen - zijn rechterarm. Na een uur kon de eenmalig GP-winnaar uit de verschrompelde bolide getild worden. Kubica was niet meer bij bewustzijn en had in de tussentijd veel bloed verloren. Met loeiende sirenes werd hij naar het ziekenhuis gebracht om zijn leven te redden.

Make the impossible possible

Kubica onderging 17 operaties aan zijn rechterarm en andere lichaamsdelen. Zijn ledemaat hoefde niet geamputeerd te worden, maar een volledig herstel was uit den boze. Doktoren zeiden dat racen niet meer mogelijk was vanwege het krachtverlies in zijn rechterarm.

Toch wilde Kubica zijn autosportbaan niet opgeven en werkte keihard aan zijn revalidatie. De voormalig BMW-coureur maakte het onmogelijke waar. In 2019 keerde hij terug als Grand-Prix-coureur bij Williams, nadat hij in 2017 voor het eerst weer mocht proeven aan het gevoel van een Formule 1-auto bij een speciale test van Renault.

De come back was een geweldige mijlpaal na een moeilijke periode. Kubica zei in het verleden hierover: "De eerste tijd na het ongeluk was vooral fysiek gezien zwaar. Je leeft in een andere situatie, dus uiteindelijk zet je de knop om, want je moet leren en je wil leren. Ik heb ontdekt hoe krachtig het brein kan zijn. De hersenen passen zich snel aan. Het is ongelooflijk hoe snel we ons kunnen aanpassen en hoeveel progressie we in een korte tijd kunnen boeken."

"De periode waarin ik me mentaal moest aanpassen, was nog zwaarder", vervolgt Kubica. "Fysieke problemen kan je oplossen. Maar na vele operaties om het beter te maken, kom je erachter dat je niet vooruit, maar achteruit gegaan bent. Daarmee omgaan is een mentale taak. Je moet daarvoor sterk zijn. Ik heb absoluut geen makkelijk karakter en op dat soort dagen heeft mijn karakter mij behoorlijk geholpen."