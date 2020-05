Hoe Max Verstappen aan de neus van Trevor Carlin voorbij ging

Trevor Carlin staat bekend als iemand met een neus voor talent. Coureurs als Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo, Lando Norris, Carlos Sainz, Kevin Magnussen en Daniil Kvyat maakten op hun weg richting de Formule 1 allen een tussenstop bij een team van Carlin in de opstapklasses, zoals hij ook voormalig Formule 1-coureurs als Robert Kubica, Anthony Davidson, Jaime Alguersuari en Jean-Eric Vergne onder zijn hoede heeft gehad.

Een indrukwekkend lijstje namen, waar wel een de grootste talenten van de afgelopen decennia op ontbreekt. Max Verstappen heeft nooit voor Trevor Carlin gereden. Het is niet dat Carlin niet geprobeerd heeft om Verstappen binnen te hengelen of dat hij het niet in de jonge Nederlander zag zitten, integendeel. De Brit had ook wel door dat Verstappen bulkte van het talent, maar de stoeltjes in zijn eigen Formule 3-team waren reeds vergeven.

Jordan King, Ed Jones en Jake Dennis waren in het Europees Formule 3-kampioenschap van 2014 echter niet opgewassen tegen Max Verstappen. King was de best geplaatste Carlin-coureur op de zevende plaats in de eindstand. Verstappen legde beslag op de derde positie en stootte direct door naar de Formule 1, terwijl Esteban Ocon de titel voor zich opeiste.

Trevor Carlin zegt daar nu over in The Guardian: "We hadden Max Verstappen bijna binnen. Ik wilde hem graag halen, maar al onze stoeltje waren reeds bezet. Ik wist dat Max met afstand het grootste talent was. Ik heb bij de bookmakers zelfs geld gezet op het feit dat hij het binnen drie jaar tot de Formule 1 zou schoppen toen hij nog geen race in een eenzitter had gereden. Ik zag hem bij een test en dacht gelijk: 'deze jongen is ongelooflijk'. Ik hou van deze sport en weet wie het in zich heeft en het kan gaan maken."

Sebastian Vettel

De talentenjager heeft wel met Sebastian Vettel mogen werken. Carlin blikt terug: "Sebastian was het meest natuurlijke, ontspannen en grappige teamlid waar je om kon wensen. Hij keek vaak naar Little Britain en maakte dan grapjes met de monteurs. In de auto had hij vervolgens nog steeds de lolbroek aan, maar zodra het nodig was kon hij de knop omzetten en serieus zijn. Na een sessie wist hij precies wat nodig was om de wagen snel was, en vervolgens ging hij weer Little Britain kijken en lachen. Het was ongekend, het leek voor Vettel zo makkelijk om snel te zijn."