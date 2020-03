Coronavirus doet Australische, Bahreinse en Vietnamese Grands Prix wankelen - Zandvoort mogelijk opener Formule 1 seizoen

Na het uitstellen van de Chinese Grand Prix op het circuit van Shanghai mogen de Formule 1-teams er rekening mee houden dat er meerdere wedstrijden uitgesteld kunnen worden. Diverse internationale media melden dat de wedstrijden in Melbourne, Sakhir en Hanoi onder druk staan vanwege het virus.

Tijdens een telefonische conferentie verklaarde CEO Formula 1 Chase Carey dat het circus inderdaad naar de drie landen zal afreizen, maar dat de situatie kritisch beoordeeld zal moeten worden. Tijdens de laatste testweek, deze week in Barcelona, ondervinden diverse teams personele problemen. De Italiaanse teams Ferrari en Alpha Tauri hebben uit voorzorg diverse monteurs thuis gelaten. "Het is een grote zorg voor ons", vertelde Ferrari teambaas Mattia Binotto.

De organisatie van de Vietnamese Grand Prix legde in een eerder stadium al uit dat het "niet 100% zeker is dat de Grand Prix door zal gaan."

Red Bull-motorport adviseur Helmut Marko vertelde aan de Oostenrijkse televisiezender ORF dat de Australische douane al mensen die via Singapore en Hong Kong komen zullen weigeren. "Het effect van het virus kan zeer ernstige schade aan onze sport toebrengen. Zeker de logistieke 'challenge' kan voor teams een hachelijk probleem worden."

Robert Kubica, woonachtig in Monaco, kwam zelfs met de auto naar Barcelona. "Als de vliegvelden gesloten worden kan niemand meer weg, ik kan in elk geval met de auto naar huis als dat zou gebeuren." Dat de Pool het serieus meende bleek wel uit feit dat hij gezondheid hoog in de vaandel heeft staan: "Het belangrijkste is dat iedereen in de Formule 1 of die iets met onze sport te maken heeft gezond is en blijft. Gezondheid is namelijk het belangrijkste in het leven", verklaarde hij.