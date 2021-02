Volg hier LIVE de presentatie van de Alfa Romeo C41

Alfa Romeo gaat over enkele ogenblikken de auto voor het seizoen 2021 onthullen. Daarmee is het Zwitsers-Italiaanse team (Zwitsers omdat het team officieel nog Sauber is, alleen de naam is aan Alfa Romeo verleend) de derde renstal die de wagen voor de komende jaargang presenteert. Kimi Raikkonen en Antonio Giovinazzi vormen weer het rijdersduo, aangevuld door test- en reserverijder Robert Kubica. Zij zullen zo samen het doek van de nieuwe C41 trekken in de Poolse stad Warschau. Bekijk hieronder de presentatie van de nieuwe Alfa Romeo.