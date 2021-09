Brawn ook voorstander van Rookie-plan, kans steeds groter en groter

Al eerder werd duidelijk dat de Formule 1 nadenkt over een idee om alle teams in de vrije trainingen te verplichten een rookie-coureur in te zetten. Het begint er steeds meer op te lijken dat dit plan er ook echt gaat komen.

Doordat er tegenwoordig zo weinig meer getest mag worden buiten de Formule 1-weekenden om, is het voor jong talent veel moeilijker om Formule 1-ervaring op te doen. Teams hebben de mogelijkheid om in de vrije trainingen andere coureurs dan hun race-coureurs in te zetten. Tegenwoordig gebeurd dit echter niet zoveel meer. Als er dan een andere coureur in de auto mag kruipen is dat regelmatig een coureur zoals Robert Kubica. De Pool is veel maar zeker geen jong talent.

Volgens The Race is Formule 1-bons Ross Brawn ook in de wolken over het idee. De Brit wil dat alle teams in 2022 tijdens een bepaald aantal vrijdagen rookie-coureurs inzetten. Brawn vindt dat er dan wel goed moet worden gekeken naar de term 'rookie'. Tijdens de rookie-test in Abu Dhabi afgelopen jaar reed bijvoorbeeld Fernando Alonso mee. Alonso is tweevoudig wereldkampioen en de gemiddelde rookie heeft dat palmares niet.

Brawn wil dat jonge coureurs die bijvoorbeeld in de Formule 2 en de Formule 3 rijden meer kansen krijgen om zich te ontwikkelen. Als deze regel erdoor heen komt kan dat ook zo maar betekenen dat kleine teams die hard geld nodig hebben hun stoeltje verkopen. Hierdoor kan het niveau van het veld omlaag worden getrokken. Wat de regels omtrent de rookies gaat worden is nog niet bekend. Wel is duidelijk dat het steeds concreter begint te worden.