Alfa Romeo zet samenwerking met leverancier Marelli voort

Sauber Motorsport, de organisatie achter het Formule 1-team dat officieel voluit Alfa Romeo Racing Orlen heet, heeft het contract met leverancier Marelli Motorsport verlengd. Beide bedrijven werken sinds 2019 met elkaar samen aan de ontwikkeling van producten voor de autosport- en automobielsector. Het logo van Marelli siert komend seizoen weer de wagens van Alfa Romeo.

Alfa Romeo-teambaas Frederic Vasseur: "Het doet ons deugd om de samenwerking met Marelli een vervolg te geven. Hun producten zijn volledig geïntegreerd in onze auto's als gevolg van de relatie die nu al een paar jaar gaande is en we blijven de gouden standaard vertegenwoordigen in de Formule 1. Met Marelli hebben we een partner met een rijk erfgoed in de autosport, een merk met ervaring in de racerij en een passie voor competitie die overeenkomt met die van Sauber Motorsport."

Marelli Motorsport-directeur Riccardo De Filippi: "We zijn vereerd om de samenwerking met Alfa Romeo Racing Orlen te verlengen. Zij zijn absoluut de juiste partner om ons bedrijf mee te associëren, gelet op de waarden en cultuur die we met elkaar gemeen hebben. De waarden, cultuur en technische en professionele vaardigheden zijn de belangrijkste facetten van dit team, evenals de fantastische line-up bestaande uit Kimi Raikkonen, Antonio Giovinazzi en Robert Kubica."