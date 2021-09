Williams-teambaas mist Zandvoort door positieve test Räikkönen

De positieve coronatest van Kimi Räikkönen krijgt nog een klein staartje voor het team van Williams. Teambaas Jost Capito heeft namelijk gisteravond een hapje gegeten met de Fin en keert niet terug in de paddock.

Volgens Williams heeft Capito afstand gehouden van Räikkönen tijdens het etentje en daarom is de teambaas ook geen nauw contact van de Fin. Capito heeft daarna negatief getest op corona maar neemt geen risico. Dat betekent dat Williams de rest van het weekend zonder teambaas zit in Zandvoort.

De problemen voor Alfa Romeo zijn natuurlijk groter. Räikkönen mist de Nederlandse Grand Prix en het is niet duidelijk of hij in Monza wel kan rijden. In Zandvoort wordt hij vervangen door Robert Kubica. De Pool stapte in vrije training 3 in en reed de 19e tijd.