Russell deelt hoop Kubica: "Hoop hem ooit terug te zien"

Robert Kubica sprak recent de hoop uit om ooit weer Formule 1-coureur te worden. De Pool mocht in Zandvoort en Monza invallen bij Alfa Romeo toen Kimi Räikkönen corona kreeg. Nu heeft hij de vurige hoop om het ooit nog een vervolg te geven. Zijn oud-teamgenoot George Russell deelt de hoop.

In zijn debuutseizoen had Russell de eer om de teamgenoot van Kubica te zijn. De Williams-coureur is dan ook vol lof over de snelle Pool. De aankomend Mercedes-man wordt door RaceFans geciteerd: "Het is altijd goed om Robert op de grid te hebben. Robert is een fantastische gozer en een topcoureur. Ik hoop dat hij nog een kans krijgt in de Formule 1."

Russell zag dat Kubica in Nederland en Italië op een onhandig moment weer achter het stuur mocht kruipen. Russell: "Ik vind het jammer voor hem dat hij in Zandvoort in VT3 in de auto werd gezet en dan had je in Monza de sprint waardoor je weinig tijd hebt om de auto te verbeteren. Dat is voor elke coureur heel moeilijk."

Toch is Russell positief over de prestaties van zijn voormalig Williams-compagnon: "Maar elke keer als hij achter het stuur kruipt haalt hij het meeste uit de situatie. Ik denk dat hij dit weekend en in Zandvoort het best goed heeft gedaan. Ik hoop dat we hem ooit terug zien in de Formule 1."