Coronabesmetting kan compleet F1-team uitschakelen van deelname

Eind deze week is het eindelijk zover. De Formule 1 gaat weer beginnen met racen tijdens de eerste Grand Prix van Oostenrijk. Een week later is de tweede race op hetzelfde circuit. De F1 heeft allerlei protocollen opgesteld en er zijn 10.000 coronatests beschikbaar voor de komende Grands Prix om iedereen te kunnen testen.

Mocht er een positieve test zijn en dus een medewerker besmet met het coronavirus, kan dit betekenen dat een compleet team niet deel kan nemen aan een Grand Prix. Dat zegt Laurent Mekies van Ferrari tegen Sky Italia. Mekies: "In het geval dat iemand een symptoom heeft, krijgt diegene meteen een test op het circuit. We hebben dit systeem om het minimumaantal mensen dat met de persoon in contact is gekomen te isoleren, en op basis daarvan zullen we beslissen of we doorgaan of niet."

"De beslissing zal worden genomen op basis van de mogelijkheid om in maximale veiligheid te opereren, misschien met vervangende personeelsleden vanuit Maranello. Als dit niet mogelijk is, kunnen we niet verder", waarschuwde Mekies, die vertelde dat Ferrari ook probeert om de twee teams in één pitbox zoveel mogelijk van elkaar te scheiden. De monteurs en engineers van Vettel en Leclerc mogen zo min mogelijk contact met elkaar hebben.

Giovinazzi zal Vettel of Leclerc vervangen

De Italiaanse krant La Stampa meldt dat Antonio Giovinazzi zal invallen in het geval Sebastian Vettel of Charles Leclerc besmet raken en niet kunnen racen. In dat geval zou Alfa Romeo-reserve Robert Kubica op zijn beurt de Italiaan vervangen.

"Als ik nodig ben op het circuit zal ik er zijn. Het combineren van de F1 met DTM zal moeilijk zijn, maar ik zal proberen mijn best te doen voor beide raceklassen", voegde hij eraan toe. 'We bevinden ons in een situatie die niemand had gepland.