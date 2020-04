Robert Kubica: "Simracen kan het echte werk niet vervangen"

Simracen is een leuke bezigheid om de tijd te doden, maar het is geen waardig substituut voor echt racen. Dat is de mening van Alfa Romeo-reserverijder Robert Kubica. De Pool waagt zich wel eens aan een potje iRacing vanuit huis en daar geniet hij ook van, maar het weegt in zijn ogen absoluut niet op tegen het echte werk.

Toch gaan veel rijders er helemaal in op. Kubica snapt dat wel, laat hij aan Przeglad Sportowy weten. "Ik heb de simulator snel uitgezet, want ik wilde het voor mijn ontspanning doen. Het is voor een coureur niet mogelijk om aan een sessie deel te nemen en tegelijkertijd te ontspannen. Misschien dat ik het af en toe nog wel ga doen, maar ik hoop zo min mogelijk. Dat zou namelijk betekenen dat het echte racen weer op gang is gekomen."

"De virtuele competities zijn van hoog niveau en vormen een manier om deze periode te overbruggen, maar simracen kan het echte werk niet vervangen. Als dat zo was, hadden we al andere wereldkampioenen gehad. De mensen die eraan meedoen zijn specialisten. Ze trainen al jaren dagelijks meerdere uren, je hebt geen kans tegen ze."

"Maar racen vanuit huis heeft niets van doen met echt racen. Het is leuk, maar het is bespottelijk om te zeggen dat esports en online racen het echte wereldkampioenschap Formule 1 kunnen doen vergeten", aldus Kubica, die zijn werkzaamheden voor Alfa Romeo dit jaar gaat combineren met racen in de DTM.