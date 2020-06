Max Verstappen: "Niet iedere coureur zou winnen in een Mercedes"

Over minder dan twee weken begint de Oostenrijkse Grand Prix. Vanaf dat moment zal het eindelijk weer serieus gaan over racen en randzaken die ermee te maken hebben. Tot dat moment is het veel speculatie en terugkijken of eventuele verwachtingen van het seizoen.

Zo ook bij Ziggo in gesprek met Max Verstappen. De Nederlander denkt dat slechts 60 procent van de huidige Formule 1-coureurs in een Mercedes-wagen zouden domineren en racen of kampioenschappen kan winnen.

Max Verstappen: "Lewis Hamilton is een topcoureur maar er hangt zoveel af van de auto. Slechts 60 procent van de coureurs in de Formule 1 zou het kampioenschap in een Mercedes kunnen winnen. Niet alle 20 coureurs die nu in de Formule 1 rijden zijn daartoe in staat."

Op de vraag of zijn vriend Lando Norris dat wel zou kunnen antwoordde de Red Bull-coureur: "Ja."

Namen die het niet kunnen

Vervolgens was de vraag welke coureurs van het huidige veld niet kunnen winnen in een Mercedes. De namen die genoemd werden en gesuggereerd door Ziggo: Giovinazzi, Stroll, Kubica, Kvyat, Gasly en Grosjean. Verstappen onderbrak de opsomming en reageerde: "De namen die je noemt zijn goed."

Op de vraag hoe het zit met zijn eigen teamgenoot Alexander Albon bij Red Bull Racing antwoordde de Nederlander politiek correct: "Die vraag ga ik niet beantwoorden."

Daaruit kunnen we enigszins opmaken dat Verstappen Albon niet direct meerekent tot de 60 procent die het wel zou kunnen.



Voor het seizoen 2020 verwachten veel experts dat juist Max Verstappen het kampioenschap kan winnen, in de RB16 van Red Bull tegen de Mercedes van Hamilton en dat de hegemonie en dominantie van het Duitse team door Verstappen wordt doorbroken.