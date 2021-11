Lewis Hamilton en Kimi Raikkonen op het matje bij de FIA om foutjes eerste training in Mexico

Lewis Hamilton en Kimi Raikkonen moeten na de eerste training van de Grote Prijs van Mexico op het matje komen bij de FIA. De twee maakten bij de eerste bochtencombinatie een slippertje en volgden bij het terugkeren op de baan niet de juiste voorgeschreven route.

Lewis Hamilton had aan de andere kant van een pionnetje langs moeten rijden om via de voorgeschreven koers veilig terug de baan op te komen. Daarmee volgde Hamilton niet de juiste procedure zoals racedirecteur Michael Masi voorschrijft in zijn 'Race Directors' Event Notes'. Vooraf aan het raceweekend krijgen teams en coureurs die verduidelijking op de regels overhandigd.

Ook Kimi Raikkonen reed door het gras toen hij na een slippertje de kortste weg terug de baan op nam. Evenals Hamilton moest ook de Fin zich verklaren bij de internationale autosportfederatie.

UPDATE: Reprimande voor wereldkampioenen

Räikkönen en Hamilton kregen de gelegenheid hun zonde toe te lichten bij de wedstrijdleiding, nadat de beide wereldkampioenen werden opgeroepen voor opheldering. Nadat zowel Hamilton als Räikkönen hadden verklaard waarom het dan toch niet was gelukt dat paaltje aan de juiste zijde te passeren, mochten zij met een reprimande op zak terug naar hun teams.