Räikkönen kijkt uit naar gezinsleven: "Al dat reizen werd mij te veel"

Na een enorm lange Formule 1-carrière kan Kimi Räikkönen eindelijk van zijn racepensioen gaan genieten. De Fin reed in Abu Dhabi zijn laatste Grand Prix en nam afscheid van de koningsklasse van de autosport. Hijzelf leek er niet bepaald van te balen dat zijn loopbaan erop zat.

Hij leek haast opgelucht en gaf aan zich helemaal niet meer bezig te gaan houden met de Formule 1. De enkelvoudig wereldkampioen wil gaan genieten van zijn leven als familieman en gaat veel tijd doorbrengen met zijn jonge gezin. Hij heeft er zin in.

Nieuw huis

In gesprek met het Duitse Auto, Motor und Sport liet hij doorschemeren heel erg uit te kijken naar zijn nieuwe leven. Hij was duidelijk als vanouds: "Ik kijk er echt naar uit. Veel mensen hebben tegen mij gezegd dat het plafond naar beneden komt als je zes maanden thuis zit. Nou, als hen dat overkomt dan hebben misschien een nieuw huis of gezin nodig."

Schema's

Räikkönen gaat zijn oude leventje in ieder geval missen als kiespijn. Met geen haar op zijn hoofd denkt hij aan spijt: "Al dat reizen werd mij echt te veel. Ik ben veel te vaak niet thuis geweest. Ik heb dan ook nog eens een hekel aan schema's enzo, ik heb daar mijn hele leven naar geleefd. Ik heb zin in een leven zonder vaststaande plannen."