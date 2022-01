Raikkonen gaat meer aandacht geven aan zijn motorcrossteam

Gepensioneerd F1-coureur Kimi Raikkonen heeft benadrukt dat hij geen specifieke plannen voor de toekomst heeft, maar wil wel zijn eigen motorcrossteam meer aandacht geven.

"Ja, ik heb het motorcrossteam al 10 jaar", zei de Fin tegen GP Fans. "Ik heb daar niet veel tijd aan besteed vanwege het racen. Ik heb nu wat meer tijd om daaraan te besteden."

De kampioen van 2007 gaf al eerder aan om meer te gaan genieten van de vrijheid. "Ik kijk er naar uit om als gezin te beslissen of we ergens heen willen, en geen race of een test hoeven te boeken, passend in een ander schema."

Met zijn hobby voelt de Fin ieder geval weinig tegenzin. "Ik geniet van het motorcrossgedeelte, dan heb je het plezier, maar met alles zijn er dingen die niet het leukst zijn."