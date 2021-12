Verstappen kan roem missen als kiespijn: "Wens dat ik anoniem door het leven kan"

Met nog twee races te gaan zijn er nog twee kanshebbers voor de wereldtitel. Max Verstappen en Lewis Hamilton duelleren als sinds de eerste race in Bahrein met elkaar. De twee kemphanen zijn ware tegenpolen niet alleen op de baan maar ook qua persoonlijkheid.

Zowel Verstappen als Hamilton zijn ware supersterren. De Nederlander heeft niet zoveel met zijn sterrenstatus en gaat het liefst anoniem over straat. Hamilton geniet daarentegen van zijn bekendheid en omringt zich graag met de rich & famous van de wereld.

Sokken

Maar op die manier zal Verstappen zich nooit vertonen. In gesprek met de Daily Mail reageert hij op die verschillen: "Iedereen heeft zijn eigen stijl. Ik ben niet bezig met dat soort dingen. Ik was bijvoorbeeld mijn sokken vergeten toen ik hier aankwam. Het maakt mij geen moer uit of ik er goed uit zien op de camera. Iedereen heeft zo zijn hobby's. Mijn hobby is racen, mijn rivalen verslaan."

Räikkönen

De Nederlander is op dat gebied best goed te vergelijken met Kimi Räikkönen, ze willen allebei gewoon racen, meer niet. Verstappen is er heel erg helder over: "Ik rijd niet in de Formule 1 om beroemd te zijn. Ik zou wensen dat ik anoniem door het leven kon gaan. Ik zou wensen dat ik met mijn broek omlaag over straat kon hollen."