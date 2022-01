Alonso gaat Räikkönen missen: "Deel veel van zijn ideeën over de Formule 1"

Fernando Alonso is dit jaar de oudste coureur op de grid. De Spanjaard moest vorig jaar Kimi Räikkönen nog voor zich dulden maar de Fin heeft de helm aan de wilgen gehangen. De twee coureurs hebben vergelijkbare loopbanen, ze debuteerden allebei in 2001 in de Formule 1 en namen allebei enkele jaren afstand van de sport.

Alonso kon het daarnaast ook zeer goed vinden met Räikkönen. Hij gaat zijn maatje dan ook heel erg missen de aankomende jaren. In de Beyond the Grid Podcast is de Spanjaard duidelijk: "Wanneer je debuteert heb je geen helder idee van de toekomst. We hadden het allebei overduidelijk naar ons zin in de Formule 1. We hebben allebei titels gewonnen terwijl we daar bij ons debuut niet helemaal zeker van waren. Ik ben blij dat ik zoveel jaren met Kimi heb mogen delen. Hij is een goed karakter en we gaan hem missen."

De Spanjaard kon het goed vinden met Räikkönen. Ze konden wel lachen om hun bizarre levens: "Ik deel veel van zijn ideeën over de Formule 1. Het leven dat we hier leiden is een bubbel, het is niet de echte wereld. We hebben hier alle faciliteiten, we hebben een makkelijk leven, we reizen in goede vliegtuigen en we slapen in vijfsterren hotels. We hebben hulp van alles en iedereen maar op zondagavond zijn we gewone mensen en we kunnen wel lachen over hoe nep deze wereld is."