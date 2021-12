Alfa Romeo plaatst tekst met een knipoog op de auto voor afzwaaiende Räikkönen

Kimi Räikkönen rijdt dit weekend zijn laatste Formule 1-race. De Finse coureur heeft een enorm succesvolle carrière achter de rug en veel fans zullen The Iceman dan ook gaan missen. Hij zelf lijkt er niet zo mee te zitten maar zijn team heeft in ieder geval wel een klein eerbetoon op de autogeplaatst.

For Kimi Räikkonen's final race in #F1, and his final race with @alfaromeoracing, a tribute message will be shown on the engine cover of the C41 at the #AbuDhabiGP.