Räikkönen pakt punten maar is niet tevreden: "Liever een positie hoger"

Kimi Räikkönen keerde in Sotsji weer terug in de Formule 1-bubbel nadat hij de Nederlandse en Italiaanse Grand Prix moest missen na een positieve coronatest. De terugkeer van de Finse Alfa Romeo-coureur was succesvol, hij profiteerde van de regenval en werd achtste.

Toch was de populaire Fin achteraf niet geheel tevreden over zijn wedstrijd. Hij reed een dijk van een race maar een lachje kon er niet vanaf. In gesprek met Motorsport.com spreekt hij zich uit: "Ik zou liever een positie hoger hebben gestaan. We hadden een goede start en konden daarna het grootste gedeelte van de race de Alpine van Esteban Ocon volgen. Ik voelde dat de auto goed te hanteren was maar we waren wat te langzaam om vooruitgang te boeken."

Räikkönen was een van de profiteurs van de regen. De Alfa Romeo-man stopte op het juiste moment en reed door de regen naar een knappe achtste plek. "Gelukkig hadden we de juiste beslissing genomen. We voelden dat het nat werd en we waren een van de eersten die binnen kwamen om banden te wisselen en dat betaalde zich uit."