Teleurstellende terugkeer Räikkönen: "Condities waren niet zo slecht"

In Sotsji keerde Kimi Räikkönen weer terug op de grid. De ervaren Fins Alfa Romeo-coureur had echter geen succesvolle middag. Hij werd in de kwalificatie al in het eerst gedeelte uitgeschakeld en kwam niet verder dan de zestiende plaats, wel voor zijn teamgenoot.

Op de website van Alfa Romeo kijkt de Fin terug op de kletsnatte zaterdag: "De condities waren helemaal niet zo slecht maar we hadden moeite met grip. De balans was wel oké maar we zaten de hele tijd op het randje. En als we over de limiet gaan, gaat het snel."

Räikkönen kwam niet door de eerste sessie van de kwalificatie heen. Maar zoveel maakt het hem dan ook weer niet uit: "Des te meer rondjes we deden des te beter het ging. Maar uiteindelijk kregen we er niet meer uit. We gaan morgen ons best doen en kijken waar we eindigen."