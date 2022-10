Niemand gaf Kimi Raikkonen nog een stuiver voor de wereldtitel van 2007 met alleen de Grand Prix van China en Brazilië nog op het programma. De achterstand op debutant en McLaren-coureur Lewis Hamilton was aanzienlijk en de Fin moest ook nog afrekenen met Fernando Alonso in de andere McLaren.

Raikkonen moest een kloof dichten van zeventien punten, terwijl er nog twintig punten te verdienen waren. Een onmogelijke taak op voorhand, want Hamilton was zeer constant en nog niet uitgevallen. Toch kroonde de Ferrari-rijder zich als de wereldkampioen van 2007.

Grindbak

In China pakte Hamilton de poleposition en lag daarmee op koers om historie te schrijven door als eerste debutant F1-wereldkampioen te worden.

Op de zondag waren er natte weersomstandigheden. Aan het begin van de Grand Prix in Shanghai reed de toen 22-jarige Mclaren-pupil weg bij zijn concurrenten. Bij de eerste serie pitstops koos Hamilton voor dezelfde soort regenbanden. De als tweede rijdende Raikkonen kopieerde zijn strategie.

Eenmaal terug op de baan worstelde de kampioenschapsleider met zijn tempo. The Iceman rook bloed en naderde Hamilton met rasse schreden. De Brit verdedigde met hand en tand, maar zijn positie werd onhoudbaar. Hamilton maakte een foutje en de Fin profiteerde en nam de leiding.

Ondanks dat de Brit de kop moest afstaan, was de debutant nog steeds virtueel wereldkampioen, maar moest oppassen dat hij niet teveel terrein verloor door het setje regenrubber wat was opgerookt.

Hamilton dook de pits in, maar vergaloppeerde zich bij de ingang van de pitstraat. De McLaren-protogé schoof eraf en kwam terecht in een kleine grindbak. Hamilton probeerde er nog eruit te komen, maar zat muurvast. De te hulp geschoten marshalls probeerden zijn wedstrijd nog te redden, maar dat mocht ook niet baten. De kampioenschapsleider moest hierdoor voor het eerst een Did Not Finish achter zijn naam schrijven. Een zeldzame fout van de debutant.

Raikkonen won de Grand Prix en hield de droom voor zijn eerste kampioenschap nog in leven. Datzelfde gold voor Alonso. De Spanjaard pakte een belangrijke tweede plaats. De beste papieren waren nog steeds in bezit Hamilton met nog één race voor de boeg.

Final Countdown

In het weekend van 21 oktober was de grote seizoensafsluiter in Brazilië. Op het circuit Interlagos werd voor de tweede keer op rij het kampioenschap beslist. Met drie gegadigden voor de titel beloofde een het episch slot te worden van een spectaculair seizoen.

Hamilton, de grote favoriet, leek relax, ontspannen en vooral strijdvaardig. ''We moeten van onze eigen krachten uitgaan en ik wil ze allemaal verslaan. Poleposition en de overwinning zijn mijn doelstellingen en als dat lukt ben ik ook wereldkampioen. Natuurlijk zal ik mijn aandacht gedeeltelijk richten op de gevolgen voor de stand. Het winnen van de titel gaat voor de race, maar ik wil zegevieren in Brazilië.''

Zijn teamgenoot en opponent Fernando Alonso zat tijdens de persconferentie ook vol zelfvertrouwen. ''Dit circuit ligt mij. De twee voorgaande jaren won ik hier mijn kampioenschappen. Je kan niet zeggen dat ik hier alleen maar geluk heb gehad.''

Raikkonen was de grote outsider. De Fin was al twee keer dichtbij in 2003 en 2005, maar wist dat alles mee moest zitten voor het grijpen van zijn eerste titel. ''Ik ben natuurlijk een beetje nerveus, maar ik benader deze wedstrijd op dezelfde manier zoals altijd. Ik doe zoals gewoonlijk mijn stinkende best.''

Waar drie vechten...



Thuisheld Felipe Massa bracht de Braziliaanse fans op de banken door de poleposition te veroveren. Hamilton deed wat hij moest doen en belandde naast zijn conculega op de eerste startrij met daarachter Kimi Raikkonen en Fernando Alonso.

Bij de start op zondag was Raikkonen rap weg en verschalkte Hamilton. Doordat Fin vertraagde in de eerste bocht, kon Alonso ook voorbij de Brit komen. De kampioenschapsleider reed nu op de vierde positie, maar lag nog steeds op koers.

Totdat zijn McLaren plotseling begon te haperen door kuren met de versnellingsbak. Hamilton probeerde vanalles om de bolide weer aan de praat te krijgen. De MP4-22 kwam weer na veel verloren secondes weer tot leven. De kans op het wereldkampioenschap was nog niet verkeken, maar was wel ver uit zicht.

Ondertussen domineerden de Ferrari's vooraan, Massa aan kop met teamgenoot Raikkonen achter hem. De vraag was niet of er teamorder kwam, maar wanneer. Met Alonso onbedreigd op de derde plek en Hamilton buiten de punten, moest de ijskoude Fin de Grand Prix winnen om de rijderstitel op te eisen.

De pitmuur van Ferrari besloot Massa in de race eerder binnen te halen, waardoor Raikkonen een voordelige overcut kreeg. Dat pakte precies uit zoals verwacht. Na de laatste series pitstops werd steeds duidelijker dat de rijderstitel niet naar Woking ging, maar naar Maranello. Hamilton had de vijfde plek nodig, maar die was niet meer binnen handbereik.

Raikkonen won uiteindelijk de race, pakte onverwacht het kampioenschap en zorgde voor een mokerslag bij McLaren.

Elf jaar later, op precies dezelfde dag, won Raikkonen in 2018 zijn laatste Grand Prix in Austin. 21 oktober is Kimi's dag!