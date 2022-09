Video: Räikkönen duidelijk tegenover filmende fan

Afgelopen weekend stond de Italiaanse Grand Prix op het programma. Op het circuit van Monza waren zeer veel VIPs te gast, zoals wel vaker bij de Formule 1. Naast de rich en famous waren er ook meerdere legendes uit de auto- en motorsport aanwezig op het circuit. Ook Kimi Räikkönen liet zijn neus weer eens zien.

De Finse coureur ging afgelopen jaar met pensioen en bemoeide zich sindsdien niet meer zoveel met de koningsklasse van de autosport. Räikkönen maakte recent zijn comeback in de autosport tijdens een NASCAR-race. In Monza was Räikkönen weer aanwezig in de paddock en hij was nog steeds onverminderd populair. De Finse enkelvoudig wereldkampioen is nog steeds zichzelf en was zeer duidelijk tegen een filmende fan.