Raikkonen terug naar het normale leven: ''Wat is er mis met gewoon zijn?''

Kimi Raikkonen nam in Abu Dhabi definitief afscheid van de Formule 1 na 350 Grand Prix starts. De 41-jarige Fin legt uit waarom het tijd was om de sport vaarwel te zeggen.

''Reizen werd te veel voor mij", vertelde hij in een interview met Auto Motor und Sport. “Ik ben te vaak van huis geweest. Dit is nu mijn plek. Ik haat schema's. Ik heb het mijn hele leven geleefd. Nu kijk ik er naar uit om zonder vaste plannen de dag in te gaan.''



Raikkonen is absoluut niet bang dat thuiszitten gaat vervelen. ''Ik kijk er naar uit. Veel mensen hebben tegen me gezegd: als je zes maanden thuis zit, valt het plafond op je hoofd. Als dit hen is overkomen, of als ze zich zo slecht voelen, moeten ze misschien een nieuw huis of een ander gezin zoeken.'' De kampioen van 2007 vervolgt: ''Ik vind het heerlijk om thuis te zijn en kijk ernaar uit om meer tijd met mijn gezin door te brengen en normale dingen te doen. Mijn vrije tijd is belangrijker voor mij dan wat dan ook.''Op de vraag of Raikkonen nog andere activiteiten in petto heeft om hem bezig te houden, zei hij: ''Nee, ik heb geen uitdaging nodig. Ik kan een week thuis zijn zonder de deur uit te gaan en ik ben nog steeds een gelukkig mens. Ik heb echt nul plannen. Alleen al het gevoel dat ik dit of dat niet meer hoef te doen, geeft me de vrijheid. Allereerst staat het gezin op de voorgrond. Dan kijken we wat er gebeurt. Er is geen reden om vandaag na te denken over wat mij in de toekomst zou kunnen boeien.'''The Iceman' blikte nog terug op zijn loopbaan en is tevreden hoe alles is verlopen. ''Ik zou niets in mijn carrière veranderen, ook al had het betekend dat ik meer races of wereldkampioenschappen had gewonnen. Als je zo begint te denken, kan het andersom uitpakken. Je verandert één stap in je carrière en je hele carrière verandert. Misschien zou ik hier helemaal niet bij jou zitten. Ik heb vrede met mezelf. En als er achteraf iets niet goed was, kan ik ermee leven.''Van superster terug naar het normale. Andere gepensioneerde rijders hadden daar wel eens moeite mee, waaronder landgenoot en tweevoudig wereldkampioen Mika Hakkinnen. Raikkonen reageerde daarop: "Wat is er mis met gewoon zijn? Ik ben niet het type dat altijd op zoek is naar een uitdaging in het normale leven of die absoluut de beste wil zijn in elke discipline. Niet langer. Misschien was het toen ik jonger was. Het was allemaal een spel of een race. Dit is niet meer mijn ding.''