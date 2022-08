Räikkönen valt uit bij sterk NASCAR Cup-debuut

Kimi Räikkönen maakte gisteren zijn comeback in de actieve autosport. De Finse enkelvoudig wereldkampioen Formule 1 stond aan de start van de NASCAR Cup Series-race op het circuit van Watkins Glen. Räikkönen bestuurde een Chevrolet voor het team van Trackhouse en zijn NASCAR Cup-debuut verliep zeker niet slecht. Ondanks een sterk optreden viel hij uit.

Räikkönen had zich als 27ste gekwalificeerd en begon aan een inhaalrace. De Fin profiteerde van de omstandigheden die hem zeer goed lagen. Het Amerikaanse circuit was bij aanvang van de race namelijk nat maar werd steeds droger, Räikkönen voelde zich hier als een vis in het water. Zijn strategie pakte goed uit en Räikkönen reed zelfs eventjes in de top tien.

Na zijn volgende pitstop viel Räikkönen wat verder terug en daarna ging het bergafwaarts. De Finse enkelvoudig wereldkampioen moest opgeven na een crash na een herstart. Een incident bij de herstart zorgde voor een opstopping waarvan Räikkönen het grootste slachtoffer werd. De Nederlandse coureur Loris Hezemans raakte Räikkönen waarna de Fin de bandenstapels in schoot. Het was einde verhaal voor de Fin, over een vervolg van zijn avonturen in de NASCAR Cup Series gaf hij na afloop geen duidelijkheid.