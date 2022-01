Räikkönen kan Formule 1 missen als kiespijn: "Veel is nep"

Na een lange loopbaan nam Kimi Räikkönen eind vorig jaar afscheid van de Formule 1. De Finse enkelvoudig wereldkampioen leek haast opgelucht en verliet samen met zijn familie het circuit. Hij leek helemaal niet te zitten met zijn pensioen en keert waarschijnlijk ook nooit terug op het circuit.

Sinds zijn afscheid heeft Räikkönen enkele keren iets van zich laten horen. Opvallend genoeg haalt de populaire Fin keer op keer uit naar de omgeving waarin hij een groot gedeelte van zijn leven heeft doorgebracht. Na 349 Grand Prix-starts lijkt hij er goed klaar en lijkt hij haast opgelucht.

Bullshit

Räikkönen heeft geen goed woordje over voor de wereld waar hij is uitgestapt. De Fin laat dat met enige regelmaat blijken. In gesprek met Motorsport.com is hij fel: “Genoeg zaken kloppen volgens mij niet. Er gaat veel bullshit rond. Vrijwel iedereen weet ervan maar niemand zegt het. Het gaat om zaken waar ik van denk dat we het er niet eens over zouden moeten hebben. Veel is nep, dus op mentaal vlak is het goed dat ik ben vertrokken.”

Politiek

Vanzelfsprekend gaan Räikkönens uitspraken over geld. De politieke en financiële spelletjes zijn niets voor de Fin. Hij haalt dan ook zijn neus op: “Als er meer geld in de sport werd gestoken kwam er ook meer politiek bij kijken. Dat gebeurt overal, in elk land gebeurt dat. Er worden spelletjes gespeeld die je pas ziet als je er zelf middenin zit. Macht en geld spelen een grote rol. Ik denk dat er genoeg mensen rondlopen die het goed zouden doen in de hedendaagse politiek.”